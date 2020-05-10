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Актеры, отказавшиеся от звания «народный артист» 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, какие российские актёры отказались от почётного звания «народный артист». Так, Леонид Ярмольник в 1994 году отказался от звания заслуженного артиста, а спустя несколько лет поступил так же при присуждении ему звания народного. По мнению Ярмольника, звания перестали быть ценностью, а российские актёры заметно уступают советским. Ролик рассказывает о коллегах Леонида Ярмольника, которые тоже не сочли возможным принимать звание.
Ранее «Рамблер» рассказал об актёрах, которые устроились на обычную работу.
Актеры , Видео , Леонид Ярмольник
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