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Что стало с Павлом Кадочниковым в семидесятые 

Елена Красовская 4 часа назад
Герой видео — актёр Павел Кадочников, настоящая легенда советского кино. Кадочникову были под силу любые образы: он снимался и в ролях героических, и в драматических и даже в комических. Актёрская карьера Кадочникова началась в 1935 году, а последний фильм с его участием вышел в конце восьмидесятых. В зрелом возрасте Павел Петрович попробовал себя и в режиссёрском амплуа, и этот опыт тоже был удачным. Как складывалась жизнь артиста, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как сложилась судьба главного героя фильма «Афоня».
Актеры , Видео , Павел Кадочников
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