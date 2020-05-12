Что стало с героями «Приключений Электроника» 

Видео рассказывает о братьях Торсуевых, близнецах, сыгравших главные роли в советском детском фильме «Приключения Электроника» (1979). Картина сразу же после выхода стала хитом и остаётся им и по сей день. Владимир и Юрий Торсуевы моментально стали кумирами мальчишек и девчонок, их заваливали письмами и признаниями в любви. Артистическую карьеру братьям сделать не удалось, в жизни они выбрали иные дороги. Чем Владимир и Юрий занимаются сегодня, узнайте из ролика.
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