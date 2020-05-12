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Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает об отечественных актрисах, которым 10-20 лет назад не давали прохода на улицах. Их имена гремели, их узнавали повсюду, но потом эти красавицы резко исчезли. В конце нулевых одной из самых ярких сериальных звёзд была Мария Берсенева, сыгравшая главную роль в сериале «Маргоша». Но более поздние роли не были столь же успешными, так что общественность понемногу стала забывать Марию. Сейчас актриса больше играет в театре, а в кино появляется изредка. Смотрите ролик и узнайте о других артистках, популярность которых сошла на нет.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно о сериале, предсказавшем COVID-19.
Актеры , Видео , Мария Берсенева
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