Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов 

Видео рассказывает об отечественных актрисах, которым 10-20 лет назад не давали прохода на улицах. Их имена гремели, их узнавали повсюду, но потом эти красавицы резко исчезли. В конце нулевых одной из самых ярких сериальных звёзд была Мария Берсенева, сыгравшая главную роль в сериале «Маргоша». Но более поздние роли не были столь же успешными, так что общественность понемногу стала забывать Марию. Сейчас актриса больше играет в театре, а в кино появляется изредка. Смотрите ролик и узнайте о других артистках, популярность которых сошла на нет.
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