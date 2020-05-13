Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Проскурин спасал обвиненную в убийстве Малявину 

Елена Красовская 4 часа назад
Герой видео — актёр Виктор Проскурин, один из самых популярных советских и российских артистов. Виктор впервые попал на съёмочную площадку ещё подростком, но первые роли в кино были второстепенными. Со временем Проскурин стал одними из любимцев публики, а режиссёры без устали приглашали его сниматься. Почему у Проскурина возникла размолвка с Эльдаром Рязановым на съёмках «Жесткого романса» и как Виктор спасал обвинённую в убийстве коллегу Валентину Малявину, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Саахов стал проклятьем для съёмочной группы.
Актеры , Видео , Валентина Малявина , Виктор Проскурин , Эльдар Рязанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные выходки Малышевой в эфире
Самые провальные выходки Малышевой в эфире
За что убили актера Юрия Каморного
За что убили актера Юрия Каморного
Студия Disney раскрыла правду о своих кинопроектах
Студия Disney раскрыла правду о своих кинопроектах
Чье имя унаследовал Фредди Крюгер
Чье имя унаследовал Фредди Крюгер
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как Проскурин спасал обвиненную в убийстве Малявину
26:06
Как Проскурин спасал обвиненную в убийстве Малявину
Актеры
Самые прибыльные голливудские хиты, снятые за копейки
11:07
Самые прибыльные голливудские хиты, снятые за копейки
Фильмы
Джим Керри показал, что с ним сделал карантин
00:21
Джим Керри показал, что с ним сделал карантин
Актеры
Киногерои, убившие больше невинных людей, чем злодеи
12:44
Киногерои, убившие больше невинных людей, чем злодеи
Фильмы
Почему исчез главный актер из «Двух капитанов»
04:40
Почему исчез главный актер из «Двух капитанов»
Актеры
Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов
05:05
Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов
Актеры
Залог популярности фильма «Брат»
03:30
Залог популярности фильма «Брат»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение