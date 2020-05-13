Как Проскурин спасал обвиненную в убийстве Малявину 

Герой видео — актёр Виктор Проскурин, один из самых популярных советских и российских артистов. Виктор впервые попал на съёмочную площадку ещё подростком, но первые роли в кино были второстепенными. Со временем Проскурин стал одними из любимцев публики, а режиссёры без устали приглашали его сниматься. Почему у Проскурина возникла размолвка с Эльдаром Рязановым на съёмках «Жесткого романса» и как Виктор спасал обвинённую в убийстве коллегу Валентину Малявину, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Саахов стал проклятьем для съёмочной группы.