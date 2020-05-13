Советский актер, безропотно отдававший голос другим 

Герой видео — актёр Зиновий Гердт, один из признанных советских королей эпизодов. В фильмографии артиста десятки фильмов, и в некоторых из которых он сыграл сразу по несколько ролей. Зиновия часто приглашали и на озвучку: актёр дарил свой голос и отечественным коллегам, и исполнителям в зарубежных картинах. Кстати, несмотря на заурядную внешность Зиновий Гердт всегда пользовался популярностью у женщин, поэтому его личная жизнь бурлила. Факты о жизни артиста — в ролике.
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