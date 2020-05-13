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Как живет актриса, завязавшая с кино для взрослых 

Екатерина Ёлкина 49 минут назад
Популярная актриса "взрослого" жанра ушла из индустрии на пике популярности.
В одном из интервью Миа Халифа призналась, что для нее съемки всегда были маленьким грязным секретом. Она не рассчитывала на славу, когда начинала карьеру, и всемирная известность стала для нее сюрпризом. Но как только она превратилась в знаменитость, она решила прекратить съемки. Также актриса предупреждает девушек, мечтающих о карьере в индустрии фильмов для взрослых, — это нелегкий труд, который не приносит баснословных денег. Доходы гораздо скромнее, чем принято считать, и конечно, рядовым актрисам красивая жизнь только снится.
Потом Миа Халифа работала бухгалтером и помощником юриста, комментировала спортивные передачи. Сейчас она участвует в баскетбольном шоу и активно ведет страницу Instagam, где число ее подписчиков перевалило за 20 миллионов. А в прошлом году Миа получила предложение руки и сердца от шеф-повара Роберта Сандберга и ответила согласием.
В галерее "Рамблера" — самые заметные фотографии суперзвезды.
Видео дня. Российские актрисы, внезапно пропавшие с экранов
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Актеры , Фото , Миа Халифа
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