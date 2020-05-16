Знаменитая серия фильмов о Гарри Поттере содержит множество интересных сцен и элементов, однако еще больше осталось за кадром. Так, например, Дэниел Рэдклифф, воплотивший образ "Мальчика, который выжил" иногда становился объектом для шуток со стороны своих старших коллег. В одной из сцен ему для съемок пришлось примерить пеньюар, однако есть и более стыдный момент, оставшийся, впрочем, в числе неудавшихся дублей. "Рамблер" публикует сцену пранка над актером.
По словам исполнителей главных ролей, во время съемок сцены со спящими в большом зале Хогвартса учениками Майкл Гэмбон и Алан Рикман жестоко подшутили над Дэниелом Рэдклиффом. Актеру выделили место рядом с девушкой, на которую он хотел произвести приятное впечатление, а в его спальный мешок "Альбус Дамблдор" вместе с "профессором Снейпом" положили пукающую подушку. В итоге предмет сработал на середине речи директора Хогвартса, после чего великовозрастные шутники разразились смехом.