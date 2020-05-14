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«Подошел к рыдающей дочери и ударил ее» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 6 часов назад
«Подошел к рыдающей дочери и ударил ее»
Фото: Teleprogramma.pro
Родиться в такой семье — дело ответственное. Известно, что Никита Михалков — строгий отец, даже в чем-то авторитарный. Все в доме должно подчиняться его требованиям.
Старший сводный брат Анны — Степан Михалков — признавался как-то в интервью, что даже теперь, когда он давно стал взрослым, ему порой хочется вытянуться по стойке «смирно» перед отцом. О строгости отца говорила и Анна.

«Анна от 6 до 18»

Ей с самого детства хотелось как-то отмежеваться от семейного «звездного» статуса. Она мечтала о независимости и вовсе не планировала становиться актрисой.
За Анну все решил отец. Уже в 6 лет девочке пришлось осваивать тонкости профессии — Никита Михалков задумал сделать проект «Анна от 6 до 18», главной героиней которого стала его старшая дочь.
В рамках этого документального фильма девочка из года в год отвечала отцу перед камерой на вопросы — одни и те же. Целью Никиты Сергеевича было показать, как меняется мировоззрение человека по мере его взросления.

«Свобода!»

В последний раз она рассказывала на камеру, что любит, о чем мечтает, почему считает Россию особенной страной, — когда ей исполнилось 18. Все, фильм был готов. Он получил одобрительные отзывы критиков и зрителей, Никита Михалков стал обладателем кинонаград. А что Анна?
Анна же, почувствовав себя свободной, отправилась в Европу — изучать историю искусств. Только потом, спустя 2 года, девушка вернулась в Москву и получила два высших образования — актерское во ВГИКе и юридическое в МГИМО.

На площадке с отцом — история о пощечине

Анна не скрывает: Михалков в работе — беспощаден. К своим — в несколько раз беспощаднее, чем к чужим.
Когда Анна снималась в фильме отца «Сибирский цирюльник», ей было уже за 20. В одной сцене нужно было заплакать. Анна, разумеется, заплакала — навзрыд, артистично, мастерски.
Никита Сергеевич подошел к рыдающей дочери и ударил ее по щеке со словами: «Ты что делаешь?». И еще раз. И еще — «Ты себя жалеешь!».
И только когда увидел в глазах дочери неподдельную злость — сказал: «Вот, запомни это состояние, теперь играй!», — отошел и продолжил съемку.

«Гипнотизер» Михалков

Несмотря на подобные методы работы, все артисты мечтают сняться у Михалкова. Об этом Анна тоже часто говорит: как только артист получает приглашение от Михалкова, сразу бегут на площадку, даже если раньше его ругали.
По мнению Анны, Никита Сергеевич, подобно гипнотизеру, способен «влюблять» в себя актеров, и они потом сохраняют это чувство надолго.

Анна и сетевые тролли

Анна Михалкова прекрасно знает: о каждом члене их большой семьи, клана Михалковых-Кончаловских, много пишут в интернете. И далеко не всегда — с положительной окраской.
Конечно, читать злобные комментарии обидно. Особенно для Анны тяжело читать, как ругают и оскорбляют ее отца.
В таких случаях, как актриса признавалась в интервью, она пишет эмоциональный ответ, звонит младшей сестре Надежде и читает его вслух. Надежда отвечает: «Молодец, а теперь удаляй!». И Анна удаляет свой комментарий…
По словам Анны, заступиться за отца и других родных ей хочется даже не потому, что она считает их правыми. А просто потому, что они — свои. Потому, что ей становится обидно за близких людей.
Мы поздравляем Анну Михалкову с днем рождения и желаем новых интересных ролей, радости от творчества и от общения с самыми близкими!
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Актеры , Анна Михалкова , Степан Михалков , Никита Михалков , МГИМО
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