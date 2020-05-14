Почему распался брак Инны Макаровой и Бондарчука 

Героиня видео — актриса Инна Макарова, ушедшая из жизни полтора месяца назад. Инна Владимировне посчастливилось прожить долгую и насыщенную жизнь, в которой были и удачная карьера, и личное счастье. Какая роль прославила артистку? В какой сцене в картине «Высота» она наотрез отказалась рисковать? Чего ей стоило расставание с первым супругом Сергеем Бондарчуком? Факты о жизни подлинной звезды советского кино — в ролике.
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