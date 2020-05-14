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Анна Михалкова рассказала, как получила от отца пощечину на съемках 

Стелла Шмель 3 часа назад
Дочь Михалкова рассказала о пощечинах на съемках
Фото: РИА Новости
Анне Михалковой 14 мая исполнилось 46 лет. Дочь знаменитого актера и режиссера Никиты Михалкова рассказала, как тяжело ей было сниматься в фильмах своего звездного отца. Ее слова приводит издание Teleprogramma.pro.
Анна глубоко убеждена, что Михалков беспощаден на съемках. Особенно тяжело приходится своим. В качестве примера она привела работу над картиной "Сибирский цирюльник". Тогда Анне было уже больше 20 лет. В одной из сцен необходимо было заплакать и, по заверениям актрисы, сделала она это мастерски. Но Никита Михалков посчитал иначе. Он подошел к рыдающей дочери и дал ей пощечину со словами: "Ты что делаешь?". Затем еще раз. И еще. Он был уверен, что Анна себя жалеет, и остановился, только когда увидел в ее глазах чистую злобу. Тогда он сказал ей: "Вот, запомни это состояние, теперь играй!".
Съемка продолжилась как ни в чем не бывало.
Ранее "Рамблер" писал, что телеведущий заснул во время прямого эфира утреннего шоу.
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Актеры , Анна Михалкова , Никита Михалков
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