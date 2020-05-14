Почему Оливье де Фюнес снимался только с отцом 

Он никогда не мечтал о блестящей карьере в кино и не повторял образ отца. Оливье де Фюнес, младший сын знаменитого французского комика мечтал совсем о другом. Но Луи де Фюнес, заметив у сына талант и способность усердно работать и, что важно, добиваться результатов, настоял на том, чтобы Оливье снимался в кино, желательно, вместе с ним. Но, возможно, на такое решение отца повлияло и кое-что другое. Какой была еще одна возможная причина выбора отцом профессии для сына и почему де Фюнес-старший предпочитал, чтобы Оливье снимался вместе с ним, рассказывает «Рамблер».

Оливье де Фюнес, младший сын Луи де Фюнеса от второго брака, с детства мечтал о карьере автогонщика, что, разумеется, вовсе не радовало его родителей. Опасная профессия пугала отца и мать мальчика, поэтому де Фюнес-старший решил попробовать предложить сыну другую судьбу. Луи предложил режиссерам фильма «Фантомас разбушевался» попробовать Оливье на роль младшего брата главной героини, фотографа Элен. Обаятельный и работоспособный мальчик понравился создателям картины, его утвердили. Так в 1965 году Оливье сыграл свою первую в жизни роль в одном фильме с отцом. С этого момента зрители могли видеть на экране сразу двух де Фюнесов.

Кадр из фильма "Фантомас разбушевался"

Оливье де Фюнес снялся в шести фильмах, в каждом — вместе с отцом. Дважды де Фюнесы играли отца и сына в картинах «Большие каникулы» и «Замороженный», в фильме «Человек-оркестр» Оливье досталась роль племянника главного героя, а в «Ресторане господина Септима» — крестника шеф-повара. Последней работой в кино для Оливье де Фюнеса стала роль одного из автостопщиков в фильме «На дерево взгромоздясь».

В 1971 году Оливье вышел на сцену парижского театра Пале-Рояль в спектакле «Оскар», разумеется, вместе с отцом.

Кадр из фильма "На дерево взромоздясь"

В 1973 году Оливье де Фюнес все же решил оставить актерскую карьеру и попытаться осуществить свою детскую мечту, правда, несколько в другом направлении: молодой человек решил стать пилотом. Присущая ему способность добиваться поставленных целей помогла Оливье, несмотря на множество трудностей и нескольких лет отсутствия работы, получить, наконец должность сначала второго пилота, а затем и занять кресло пилота рейсов Air France

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С 2010 года Оливье де Фюнес на пенсии, его жизнь далека от публичности, хотя в 2015 году он все же вспомнил актерское прошлое, озвучив помощника шеф-повара в мультфильме «Почему я не съел своего отца» (в русском варианте «Эволюция»). Режиссер анимационного фильма, по инициативе которого персонажу было решено придать черты лица и характера Луи де Фюнеса, посчитал, что озвучить его лучше всех сможет лишь его сын.