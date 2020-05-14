Актрисы, которым отказывали в ролях из-за внешности

Известно, что цензура в советском кино существовала не только относительно фильмов, но и артистов. Так, некоторых советских актрис не снимали из-за внешности. Сначала в кинематограф брали девушек с обычной внешностью, чтобы они были ближе к народу, а потом появился тренд на красавиц. "Рамблер" собрал актрис, которым отказывали в съемках из-за внешности.
Наталья Кустинская
Одной из главных красавиц советского кино действительно отказывали в ролях. Дело в том, что ее красивая внешность сначала помогла ей добиться высот, а потом сыграла с ней злую шутку. Она выла замуж за режиссера Юрия Чулюкина, но он сильно ревновал свою жену и делал все для того, чтобы ей не давали роли. Так, Кустистая очень хотела сыграть Тосю в "Девчатах", но ей отказали из-за того, что она была слишком красивая для роли. Так, в 70-х годах ролей становилось все меньше и поклонники стали забывать Кустинскую.
Зинаида Кириенко
Еще одна красавица, которую отвергали режиссеры. Когда она была замужем, к ней подошел председатель Госкино Владимир Баскаков с романтическим предложением. Гордая актриса отказала ему и чиновник перекрыл ей доступ ко многим ролям. Режиссеры называли ее слишком гордой и слишком красивой для разных ролей.
Инна Чурикова
Актриса с детства мечтала поступить в театральный, но уже на вступительных экзаменах у нее возникли трудности из-за нестандартной внешности. Приемная комиссия сказала девушке, что той не суждено стать актрисой, так как та "не вышла лицом". Однако Чурикова настояла на своем и получила театральное образование. Несмотря на это, дальнейший путь в карьере актрисы был жестоким, так как девушку не брали на роли. Даже шанс сыграть Марфушу в "Морозко" она буквально отстаивала. Скоре Чурикова узнала, что чиновники дали распоряжение не давать ей ролей из-за того, что она "порочила красоту советского человека".