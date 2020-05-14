Актрисы, которым отказывали в ролях из-за внешности

Известно, что цензура в советском кино существовала не только относительно фильмов, но и артистов. Так, некоторых советских актрис не снимали из-за внешности. Сначала в кинематограф брали девушек с обычной внешностью, чтобы они были ближе к народу, а потом появился тренд на красавиц. "Рамблер" собрал актрис, которым отказывали в съемках из-за внешности.

Наталья Кустинская

Одной из главных красавиц советского кино действительно отказывали в ролях. Дело в том, что ее красивая внешность сначала помогла ей добиться высот, а потом сыграла с ней злую шутку. Она выла замуж за режиссера Юрия Чулюкина , но он сильно ревновал свою жену и делал все для того, чтобы ей не давали роли. Так, Кустистая очень хотела сыграть Тосю в "Девчатах", но ей отказали из-за того, что она была слишком красивая для роли. Так, в 70-х годах ролей становилось все меньше и поклонники стали забывать Кустинскую.

Зинаида Кириенко

Еще одна красавица, которую отвергали режиссеры. Когда она была замужем, к ней подошел председатель Госкино Владимир Баскаков с романтическим предложением. Гордая актриса отказала ему и чиновник перекрыл ей доступ ко многим ролям. Режиссеры называли ее слишком гордой и слишком красивой для разных ролей.

Инна Чурикова