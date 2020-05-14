Из-за чего Андрейченко срывала съемки «Сибириады» 

Юная Наташа начала сниматься в кино в 16 лет, появляясь, правда, в эпизодах. Первая же ее главная роль случилась, когда девушке исполнилось 22 года: актриса сыграла Настю Соломину в картине Андрея Кончаловского «Сибириада». Правда, режиссер признавался, что работать с молодой актрисой оказалось очень непросто. Почему после «Сибириады» Андрейченко опасались приглашать на съемки, рассказывает «Рамблер».

Наталья Андрейченко, которую «сосватал» в фильм Кончаловского актер Александр Панкратов-Черный , отличалась обаянием и безусловным талантом. Попадание в образ Насти оказалось стопроцентным. Но Андрейченко была крайне непредсказуемой. Так, она легко могла исчезнуть со съемок и не появляться на площадке несколько дней. Кончаловский позже признавался, что это была «не женщина, а головная боль». В конце концов, режиссер был вынужден пригласить на съемки дублершу, которую снимали со спины, когда Андрейченко отсутствовала на площадке.

Кадр из фильма "Сибириада"

Виной такому поведению была пагубная страсть актрисы: в студенческие годы Наталья пристрастилась к алкоголю. Дома девушку держали в строгости, поэтому, вырвавшись из-под родительской опеки, она решила «попробовать на вкус» богемную жизнь. Алкоголь поначалу явился для девушки неким символом свободы, а потом употребление спиртных напитков просто превратилось в привычку.

Кто знает, к чему привела бы это пагубное пристрастие актрису, возможно, мы никогда не увидели бы Андрейченко в роли Мэри Поппинс и восхищались бы совсем другой актрисой в фильме «Военно-полевой роман». Но Наталья через какое-то время сама поняла, что ничего хорошего от увлечения спиртным ожидать ей точно не стоит. Андрейченко попросила о помощи.

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

Отец актрисы нашел врача, который пообещал, что после лечения у него Наталья никогда больше не сможет смотреть на спиртное. Заявление было весьма обещающим, но казалось невыполнимым. Тем не менее, Андрейченко согласилась и в итоге сумела совсем отказаться от алкоголя.

Актриса смогла продолжить кинокарьеру и сыграть самые свои знаменитые роли.