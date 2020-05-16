Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи» 

Советская комедия Александра Серого "Джентльмены удачи" признана одним из самых популярных фильмов в СССР: в 1972 году картина стала лидером отечественного проката, собрав в кинотеатрах 65 млн зрителей. Любопытно, что фильм мог получиться иным, ведь изначально режиссер планировал пригласить совсем других актеров. О том, кто мог сыграть в киноленте, и почему этого не произошло — в материале "Рамблера".
Образ Доцента и заведующего детским садом с самого начала отвели Евгению Леонову, а роли воров-рецидивистов постановщик предложил Андрею Миронову (жулик и автоугонщик по кличке Пижон), Ролану Быкову (фальшивомонетчик), Юрию Никулину (профессиональный альфонс и многоженец) и Савелию Крамарову (карманник Косой).
Из всего квартета остался только последний: Миронов и Быков пожертвовали "Джентльменами" ради других проектов, а Никулин не захотел играть еще одну комедийную роль.
Бандита по кличке Хмырь предлагалось сыграть Льву Дурову, Рудольфу Рудину, а также Виктору Сергачеву, но данный образ в итоге воплотил Георгий Вицин.
Специально для Фрунзика Мкртчяна написали роль Василия Алибабаевича, однако Армянская ССР отмечала 50-летие образования, поэтому чиновники не могли допустить, чтобы известный актер пропустил такой праздник. Времени на поиск замены не было, поэтому создатели фильма обратили внимание на Раднэра Муратова, за которым была закреплена роль начальника тюрьмы, которую в результате сильно сократили, а сам актер благодаря этому проснулся знаменитым после премьеры картины.