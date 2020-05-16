Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи» 

Советская комедия Александра Серого "Джентльмены удачи" признана одним из самых популярных фильмов в СССР: в 1972 году картина стала лидером отечественного проката, собрав в кинотеатрах 65 млн зрителей. Любопытно, что фильм мог получиться иным, ведь изначально режиссер планировал пригласить совсем других актеров. О том, кто мог сыграть в киноленте, и почему этого не произошло — в материале "Рамблера".

Из всего квартета остался только последний: Миронов и Быков пожертвовали "Джентльменами" ради других проектов, а Никулин не захотел играть еще одну комедийную роль.