Петров признался, как изменился в последнее время

Один из самых востребованных современных актеров 31-летний Александр Петров снялся для обложки популярного мужского глянца. В интервью он рассказал, что уже не пытается никому ничего доказать, и намерен стать более избирательным в выборе предлагаемых ролей.

Раньше Петров был буквально повсюду: соглашался на главные роли, брался за озвучку, за работу в сериалах, играл в театре, а еще успевал посещать светские тусовки и появлялся в глянце. Сейчас, в момент мировой паузы, Петров смог отдохнуть и осмыслить некоторые вещи. И признался, что изменился.

«В последнее время я стал спокойнее. Настал момент, когда ты уже много чего доказал всем вокруг. И в первую очередь — себе, поэтому можно уже как-то успокоиться,

— рассказал журналу GQ Петров.

Актер продолжил: «Раньше даже на фотосъемки приходил и с самого начала пытался людям доказать что-то, с кем-то поссориться, навязать свою точку зрения, чтобы привлечь к себе внимание».

Кстати, конфликт со спортсменами во время съемок «Стрельцова» — это тоже возможность доказать им, что Петров — живой обычный человек, а «не просто артист».

«Вот сейчас понял: я больше ничего не хочу доказывать ни себе, ни другим. Хочу получать удовольствие от работы. Сниматься в фильмах­, в которых хочу­» — убежден актер.

Хотя Петров признается, что мысли и убеждения о том, что если он сейчас откажется от какой-то роли, то шанс будет упущен, не дает ему расслабиться.