Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника 

Герой видео — актёр Иван Бортник. На счету артиста десятки ролей в театре и кино, но самой громкой стала роль уголовника Промокашки в легендарной ленте «Место встречи изменить нельзя» (1979). Театром Иван увлёкся ещё в юношестве, так что выбор профессии был предопределён. Как Бортник попал в Театр на Таганке, которому посвятил жизнь? Почему он не сыграл Шарапова? Из-за чего он отказался заменить Высоцкого в «Гамлете»? Обо всём узнайте из ролика.
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