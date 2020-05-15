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Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника 

Елена Красовская 8 часов назад
Герой видео — актёр Иван Бортник. На счету артиста десятки ролей в театре и кино, но самой громкой стала роль уголовника Промокашки в легендарной ленте «Место встречи изменить нельзя» (1979). Театром Иван увлёкся ещё в юношестве, так что выбор профессии был предопределён. Как Бортник попал в Театр на Таганке, которому посвятил жизнь? Почему он не сыграл Шарапова? Из-за чего он отказался заменить Высоцкого в «Гамлете»? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал о советских актрисах, которым отказывали в ролях из-за внешности.
Актеры , Видео , Место встречи изменить нельзя , Гамлет , Иван Бортник
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