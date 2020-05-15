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На что жалуется актриса взрослого кино 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Одна из самых популярных актрис пикантных фильмов Лиза Энн завершила карьеру пару лет назад, но не потеряла народную любовь. Причем до такой степени, что это превратилось в проблему.
В одном из интервью Лиза Энн призналась, что поклонники нередко подходят к ней с непристойными предложениями и даже предлагают деньги за любовь. Актрису это раздражает и удручает. Она это связывает с тем, что любители фривольного кино построили в своем воображении отношения с ней и стали считать, что она и ее время принадлежит только им. Но в реальности это совсем не так, люди не отдают себе отчета в том, что актеры на экране всего лишь выполняют свою работу, а не показывают свою жизнь.
В индустрию взрослого кино Лизу Энн занесло случайно. Она училась на стоматолога, но образование стоило дорого, поэтому девушка подрабатывала стриптизершей. Коллега по сцене предложила ей сняться в фильме, так все и началось. Лиза Энн стала довольно успешной, но в 1997 году решила перестать сниматься из-за боязни заразиться ВИЧ. В 2006 году она вернулась в кино, а в 2008 снялась в фильме Who’s Nailin’ Paylin?, который стал культовым. В нем Лиза Энн сыграла пародию на губернатора Аляски. Фильм получился острым, а газета The Guardian назвала его "политической сатирой".
В 2014 году актриса вновь объявила о завершении карьеры, за все время она успела завоевать массу наград за успехи в профессии. Она основала собственное агентство по подбору актеров, затем открыла свое шоу в Венеции, написала книгу и попробовала себя в новом качестве режиссера. Личную жизнь Лиза Энн предпочитает не афишировать.
В галерее "Рамблера" — самая именитая актриса пикантного жанра.
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Актеры , Фото , The Guardian
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