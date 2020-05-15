Советские актеры, отказавшиеся от культовых ролей 

Эти выдающиеся советские актеры воплотили на экране множество запоминающихся образов. Но упустили шанс сыграть роли, которые стали впоследствии культовыми и по-настоящему любимыми зрителями. О причинах отказов и о том, жалели ли впоследствии артисты о принятых решениях, рассказывает «Рамблер».
Евгения Симонова
Режиссер знаменитого музыкального фильма «Д’артаньян и три мушкетера» видел в роли Констанции Бонасье именно эту актрису.
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Но Симонова отказалась от предложения: таким образом актриса хотела поддержать Александра Абдулова, которого не утвердили на роль Д’Артаньяна. Констанцию в итоге сыграла Ирина Алферова, которую, по утверждению режиссера фильма, ему просто навязали «сверху».
Всеволод Санаев
Знаменитую фразу «Штирлиц, а Вас я попрошу остаться» в знаменитом фильме «Семнадцать мгновений весны» мог произнести вовсе не Леонид Броневой.
Кадр из фильма "Белые росы"
Татьяна Лиознова хотела видеть в роли Мюллера Всеволода Санаева, но тот отказался даже от проб. Актер, в то время бывший секретарем партийной организации «Мосфильма», решил, что просто не имеет права играть начальника гестапо.
Анастасия Вертинская
Известную всему миру няню Мэри Поппинс в советской экранизации режиссер фильма «Мэри Поппинс, до свидания» хотел доверить сыграть актрисе Анастасии Вертинской.
Но той не понравилась музыка Максима Дунаевского, а на композициях, по сути, строился весь сюжет. Вертинская от роли отказалась.
Юрий Чернов
Режиссер знаменитого «Белого солнца пустыни» Владимир Мотыль приглашал на роль Петрухи Юрия Чернова, уверенный в том, что молодой актер идеально впишется в образ.
Но Чернов отказался от роли, сделав выбор в пользу учебы (в то время он еще был студентом циркового училища). Актер, кстати, признавался, что очень жалел потом о таком решении.