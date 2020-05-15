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Советские актеры, которые погибли во время исполнения трюков 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Актеры, которые погибли во время исполнения трюков
Фото: РИА Новости
Во время съемок опасных сцен актеров нередко заменяют каскадерами. Однако в истории советского кинематографа были случаи, когда артисты сами брались за выполнение сложных трюков. «Рамблер» расскажет об актерах, чьи жизни оборвались во время съемок фильмов.

Евгений Урбанский

У Евгения Урбанского был постоянный дублер, профессиональный спортсмен, однако большинство трюков актер предпочитал выполнять самостоятельно. В 1965 году, во время съемок фильма «Директор», Евгению предстояло подпрыгнуть на грузовике, на песчаном бархане. Первый дубль сняли без происшествий, но режиссер решил сделать еще один дубль. В процессе съемок машина, за рулем которой находился Евгений, неожиданно перевернулась, актер сломал шейные позвонки и погиб по дороге в больницу. После трагической смерти Урбанского картину закрыли, спустя четыре года ее пересняли с другим артистом.

Андрей Ростоцкий

В 2002 году Андрей, сын известного режиссера Станислава Ростоцкого, отправился на съемки фильма «Моя граница» в районе горнолыжного курорта в Сочи. Места, где проходили трюки, он обычно осматривал самостоятельно. В процессе съемок актер попытался без страховки взобраться на горный склон у водопада и сорвался вниз с 40-метровой высоты. Андрей Ростоцкий скончался в больнице, не приходя в сознание.

Инна Бурдученко

На съемочной площадке фильма «Так никто не любил» актриса Инна Бурдученко должна была вынести знамя из горящего дома. Во время съемок последнего дубля у Инны застрял каблук между деревянных досок, и в этот момент на нее упала горящая балка. У актрисы было около 78% обожженой площади кожи, спасти ее не удалось.
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Актеры , Директор , Инна Бурдученко , Андрей Ростоцкий , Евгений Урбанский , Станислав Ростоцкий , РИА Новости
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