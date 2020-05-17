Как Сара Бернар в 70 лет сыграла 13-летнюю девочку

Сару Бернар (1844-1923) считают мировой суперзвездой, и даже время не в силах смыть все ее заслуги на актерской нише. Уникальный талант женщины позволял ей воплощаться в самых неожиданных героев и играть столь разноплановые роли, что даже отсутствие одной ноги и солидный возраст не мешали Бернар прекрасно справляться с работой. О том, как актриса покоряла публику — в материале "Рамблера".

Бернар прославилась после роли юноши: ее телосложение позволяло играть мужские роли, а образы представителей другого пола ей очень нравились. Однако до этого ей пришлось встретиться с критикой со стороны общественности, окрестившей ее "хорошо отполированным скелетом". Спустя четыре года во втором по популярности парижском театре "Одеон" она нашла то, что искала — признание. После нескольких смен амплуа, актриса остановила выбор на драматических ролях.

Новости про Бернар не заканчивались: в одних газетах было написано о ее звездных ролях, в других — об эпатажных выходках: Сара запросто могла купить пантеру, совершить путешествие на воздушном шаре или же дать интервью в гробу. Последний, кстати говоря, она очень любила, считая его своим талисманом. Дело в том, что артистка в детстве заболела туберкулезом и хотела, чтобы ее похоронили в роскошном гробу. В итоге она чудесным образом выздоровела и сохранила привязанность к атрибуту смерти, полагая, что он поспособствовал исцелению.

В 60 лет с Сарой случилось несчастье: она упала с декорации без страховки и повредила колено. После этого случая ей пришлось терпеть постоянные боли, врачи разводили руками. В конце концов, в 1915 году она упросила их ампутировать ногу выше колена и вернулась на сцену.

В годы Первой мировой войны актриса выступала на фронте, чтобы поддержать солдат. Когда в очередной раз театрализовывали Уильяма Шекспира , то на сцене появилась 70-летняя Сара Бернар, которая покорила публику в образе 13-летней Джульетты. Зал утонул в овациях.

Актриса появлялась на театральных подмостках вплоть до 1922 года, дальше играть ей не позволяло здоровье. Скончалась Сара Бернар 26 марта 1923 года в возрасте 78 лет.