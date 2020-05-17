Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брэд Питт разломал стену кувалдой 

Lenta.ru 4 часа назад
Брэд Питт разломал стену кувалдой
Фото: Lenta.ru
Голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Брэд Питт сделал сюрприз своей гримерше Джин Блэк, полностью отремонтировав и переделав ее небольшой гараж под мэйкап-студию и гостевой домик. В процессе перестройки он разломал старую стену дома кувалдой. История Питта и его подруги была показана в пилотном выпуске телешоу Celebrity IOU (российский вариант — «Звездный ремонт») на канале HGTV Home&Garden.
Джин Блэк является гримером и ближайшим другом Брэда Питта на протяжении уже 30 лет. Они познакомились в 1990 году, когда оба только начинали карьеру в Голливуде. В дальнейшем Питт и Блэк неоднократно работали вместе, среди их совместных работ такие картины, как «Бойцовский клуб», «Мистер и Миссис Смит» и «Однажды в Голливуде». «Однажды ей даже пришлось гримировать мою задницу. После таких моментов становится сложно смотреть друг другу в глаза на съемочной площадке», — отметил Питт.
Блэк владеет небольшим домом в Санта-Монике на западе округа Лос-Анджелес с одной спальней и одной ванной комнатой. На участке отдельно от дома расположен гараж площадью 37 квадратных метров. По словам Питта, на протяжении 10 лет она мечтала переделать эту постройку в гостевой домик и мэйкап-студию одновременно. «Но она никогда сама не сделает этого, если только не приедет братец и не сделает все за нее», — смеется он.
Работы по перестройке гаража велись три недели, пока Блэк отсутствовала в городе. Питт поучаствовал в сносе старых стен постройки. «Обожаю звуки строительных работ. Если долго ничего не буду строить, могу умереть», — сказал актер. В ходе ремонта была сделана полная перепланировка. В помещении, которое до этого представляло собой единое пространство, возвели стену, за которой разместили ванную и кладовую для хранения косметики и инструментов для наложения грима.
Большая часть здания превратилась с жилую студию с кухней. Для экономии места в ней разместили кровать-трансформер, а некоторые стеллажи переделали в скрытые шкафы — при нажатии на специальную кнопку за ними открывается обширное пространство. Также на участке возле дома был обустроен сад-палео.
По словам голливудской звезды, его подруга просто не представляла весь потенциал «своей лачуги». «Никогда бы не подумал, насколько тактилен Брэд Питт, как он любит оценивать материалы наощупь. И еще он силен в визуализации всего того, что мы запланировали», — рассказал на съемках один из ведущих Дрю Скотт. Реализованный в итоге проект он назвал уникальным местом, созданным в единственном экземпляре только для Джин Блэк. «Это фантастика. Даже не представляю, что это значит для нее», — добавил Питт.
Сама Блэк по возвращении назвала получившийся дом «настоящим безумием». «Я знаю о щедрости Брэда, и она безгранична. Но о том, что случилось, я не могла даже подумать. Я очень тронута», — сказала героиня программы. Брэд Питт не единственный артист, с которым сотрудничает Джин Блэк. Она также является гримером таких голливудских звезд, как Джулия Робертс и Джош Бролин.
Канал HGTV Home&Garden, входящий в портфолио Discovery, круглосуточно доступен для просмотра в России в базовых пакетах многих операторов связи. Контент канала посвящен дизайну, ремонту и домашнему уюту. Программа Celebrity IOU в российском варианте будет называться «Звездный ремонт».
Видео дня. Почему коллеги недолюбливают Марину Зудину
Последние новости
Россиянам предсказали аномально холодную погоду Россиянам предсказали аномально холодную погоду Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 мая Зеленский решил поменять стратегию по Донбассу Зеленский решил поменять стратегию по Донбассу
Комментарии
Актеры , Оскар , Бойцовский клуб , Мистер и миссис Смит , Джош Бролин , Брэд Питт , Джин Блэк , Дрю Скотт , Джулия Робертс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После этого фильма я больше ничего не стесняюсь»
«После этого фильма я больше ничего не стесняюсь»
Актрисы, которые не постеснялись сняться голыми
Актрисы, которые не постеснялись сняться голыми
Советская актриса, вынужденная в 68 лет «стать мамой»
Советская актриса, вынужденная в 68 лет «стать мамой»
10 фильмов о любви только для взрослых
10 фильмов о любви только для взрослых
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
26:06
Кому не нравились музыкальные фильмы Шахназарова
Фильмы
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
10:35
Как интеллигент сыграл отъявленного уголовника
Актеры
Что стало со звездами «Игры престолов»
10:10
Что стало со звездами «Игры престолов»
Сериалы Актеры
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
25:32
Почему Бендера сыграл один актер, а озвучил другой
Фильмы Актеры
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
00:24
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
Фильмы
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
26:12
Кто мог сыграть в фильме «Джентльмены удачи»
Актеры
Киношные безумцы, которые оказались провидцами
12:19
Киношные безумцы, которые оказались провидцами
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение