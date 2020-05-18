Где Светлана Светличная осваивала приемы соблазнения 

Героиня видео — актриса Светлана Светличная. Сложно представить, но эта роскошная женщина 15 мая отметила 80-летие. На счету Светланы главных ролей немного, но эпизоды с её участием — это уже классика советского кино. Как актриса относится к своему возрасту? Где она освоила приёмы соблазнения? И почему Светличная считает, что её сын ушёл из жизни не своей смертью? Ответы на эти и другие вопросы о белокурой красавице отечественного кинематографа — в ролике.
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