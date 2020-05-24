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Российские актеры, которые увели чужих жен 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Российские актеры, которые увели чужих жен
Фото: globallookpress.com
За пределами съемочных площадок и театральных сцен страсти кипят не хуже, чем в фильмах. Нередко актрисы уводят мужчин из семей, но есть и актеры, которые покорили женщин своим обаянием и харизмой. "Рамблер" рассказывает про актеров, которые увели чужих жен.

Сергей Безруков

Когда Сергей познакомился со своей будущей супругой, она была замужем за Игорем Ливановым и растила с ним сына. На съемках фильма "Тридцатого — уничтожить!" актер получил тяжелую травму из-за того, что сам выполнял все трюки. У него было смещение и защемление позвонков, из-за чего он долго реабилитировался. Во время восстановления Ирина и познакомилась с Безруковым. После 11 лет брака с Ливаном она подала на развод и вышла за другого актера, но и этот брак закончился. Спустя 15 лет совместной жизни Безруков ушел к другой женщине.

Леонид Ярмольник

Еще будучи студентом, Леонид Ярмольник влюбился в профессиональную актрису Зою Пыльнову. Она была старше него на семь лет, и была замужем за известным актером Владимиром Ильиным. Некоторое время актриса была неприступна, а потом растаяла от ухаживаний начинающего актера, бросила мужа и ушла к Ярмольнику. Вместе они прожили семь лет, Пыльнова забеременела, но у нее случился выкидыш. Врачи сказали актрисе, что та не сможет больше иметь детей. Она решила, что ее диагноз стал расплатой за то, что она бросила мужа, поэтому она решила к нему вернуться.

Владимир Яглыч

Российский актер познакомился со своей возлюбленной на съемках шоу "Ледниковый период". Во время программы между актером и фигуристкой Оксаной Домниной проскочила искра, которая не давала им покоя. Останавливало пару только одно — Домнина была замужем за другим фигуристом, Романом Костомаровым. Девушка официально порвала со своим супругом, и уже готовилась к свадьбе с актером, но внезапно решила вернуться.
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Комментарии
Актеры , Ледниковый период , Роман Костомаров , Владимир Яглыч , Игорь Ливанов , Леонид Ярмольник , Оксана Домнина , Владимир Ильин
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