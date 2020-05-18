Актриса Кэрис ван Хаутен, которая сыграла в сериале "Игра престолов" Мелиссандру, отказалась сниматься обнаженной в кино. Об этом пишет Insider.

В сериале актриса несколько раз появлялась без одежды. Однако больше она не планирует сниматься обнаженной. Кэрис ван Хаутен призналась, что она пересмотрела свои взгляды на работу благодаря движению против домогательств #MeToo.

«Я всегда была очень либеральной и защищала наготу, потому что думала, что если мы можем показать ружье, то почему мы не можем показать сосок? Мне казалось это странным», — рассказала Кэрис ван Хаутен.

По ее мнению, нагота в кино должна быть оправданной: необязательно снимать обнаженные тела, чтобы показать близость.