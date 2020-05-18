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Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься обнаженной 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Актриса Кэрис ван Хаутен, которая сыграла в сериале "Игра престолов" Мелиссандру, отказалась сниматься обнаженной в кино. Об этом пишет Insider.
В сериале актриса несколько раз появлялась без одежды. Однако больше она не планирует сниматься обнаженной. Кэрис ван Хаутен призналась, что она пересмотрела свои взгляды на работу благодаря движению против домогательств #MeToo.
«Я всегда была очень либеральной и защищала наготу, потому что думала, что если мы можем показать ружье, то почему мы не можем показать сосок? Мне казалось это странным», — рассказала Кэрис ван Хаутен.
По ее мнению, нагота в кино должна быть оправданной: необязательно снимать обнаженные тела, чтобы показать близость.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как на самом деле снимают сцены для взрослых.
Актеры , Видео , Игра престолов
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