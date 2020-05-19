Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» давно заслужил славу одного из самых мистических литературных произведений. Дурная слава, как утверждают некоторые деятели кинематографа, преследует и его экранизации. В частности, отмечают, что злой рок преследует актеров, сыгравших в фильмах, снятых по мотивам знаменитого произведения. Тем не менее, некоторые не испугались принять участие в неоднозначных проектах. «Рамблер» рассказывает об актрисах, воплотивших на экране образ Маргариты, и о том, как повлияла эта роль на их дальнейшие судьбы.

Мимси Фармер

Первыми самый знаменитый роман Булгакова экранизировали за рубежом. Режиссером одноименного итальяно-югославского фильма 1972 года стал Александр Петрович, а главную роль сыграла актриса-итальянка Мимси Фармер.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 1972

Правда, она совершенно не походила на булгаковскую ведьму-брюнетку: Маргарита в этой экранизации предстала перед зрителями симпатичной блондинкой с короткой стрижкой.

О мистике на съемочной площадке не задумывались, да и на судьбу Мимси роль Маргариты не оказала ровным счетом никакого влияния: актриса много снималась в кино и сериалах, да и в личной жизни была вполне счастлива.

Анна Дымна

В 1988 году на экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Мацея Войтышко, в котором главную женскую роль сыграла польская актриса Анна Дымна.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 1988

Особого признания у зрителей картина не получила, критики отмечали неудачный выбор актеров на главные роли, но работу Анны признавали довольно хорошей. Кинокарьера актрисы сложилась вполне успешно, Дымна продолжала сниматься до 2016 года, а советским зрителям запомнилась ролью Марыси в «Знахаре».

Карьера Анны складывалась весьма удачно, а вот в личной жизни актрисе долго не везло. Первый ее муж погиб, второй брак не стал счастливым, причем союз распался через год после выхода на экраны «Мастера и Маргариты», правда, Дымна не считала, что эти два события как-то связаны между собой. Лишь в третьем браке Анна нашла свое женское счастье.

Анастасия Вертинская

Актриса стала первой, кто сыграл Маргариту в экранизации романа Булгакова отечественным режиссером. Юрий Кара приступил к съемкам фильма в 1994 году, а зрители смогли его увидеть лишь в 2011.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 1994

Вертинская была склонна верить в мистику и считала, что какие-то силы препятствовали выходу фильма, да и съемки, по признанию актрисы, проходили вовсе не так уж гладко. Надо отметить, что выбор Анастасии Вертинской на роль Маргариты был весьма удачным, критики отмечали, что это было точное попадание в образ, созданный Булгаковым.

Надо отметить, что после съемок в «Мастере и Маргарите» Вертинская появилась в кино лишь в 2000 году, а после этого оставила профессию актрисы. Личную жизнь актрисы сложно назвать благополучной: брак с Никитой Михалковым и отношения с Александром Градским Олегом Ефремовым не сделали Вертинскую счастливой. Она сама признавалась, что не создана для брака.

Анна Ковальчук

Многосерийный фильм Владимира Бортко опередил экранизацию Юрия Кары, появившись на экранах в 2005 году. Главную героиню в сериале сыграла Анна Ковальчук, роль Маргариты принесла актрисе огромную популярность.

Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», 2005

Во время съемок картины актриса развелась с мужем, что сразу же связали с исполняемой ею ролью. Правда Анна позже призналась, что отношения в семье разладились задолго до того, как она приняла предложение участвовать в проекте Бортко. При этом Ковальчук отмечала, что поначалу ей было страшновато браться за роль Маргариты: слишком уж много слухов о мистике ходило вокруг нее. Но потом полностью доверилась режиссеру, который даже думать не хотел о мистике.

Что касается Анны Ковальчук, то Маргарита не стала для нее «черной ролью», хотя осталась, по сей день, наверно, самой яркой ролью актрисы.