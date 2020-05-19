Как деревенская девушка стала звездой Голливуда 

Меган Фокс считается одной из самых востребованных актрис Голливуда. «Рамблер» расскажет, как девушка из провинциального города смогла добиться таких высот.

Меган Фокс родилась в небольшом городке Ок-Ридж, штат Теннесси. Девушка воспитывалась в строгости, и в результате это привело к частым паническим атакам Меган. Будущая актриса не любила учиться, поэтому от скуки она посещала театральный кружок и участвовала в конкурсе талантов, лелея мечту о Голливуде.

По слухам, накопив денег, Меган сделала коррекцию формы носа и подбородка, контурную пластику губ и скул, изменила разрез глаз и увеличила грудь. Однако сама Фокс все предположения о ненатуральности своей красоты опровергает.

Настоящая известность к Меган Фокс пришла в 2007 году, когда она получила роль в фильме «Трансформеры» . Актриса никогда не скрывала, что она попала в эту картину благодаря своим внешним данным. Эта роль принесла Меган мировую славу, которая вскружила ей голову и изменила ее характер не в лучшую сторону. В одном из интервью Фокс обозвала режиссера Стивена Спилберга Гитлером за непосильные нагрузки во время съемок. Из-за этого актрису отстранили от участия в третьей части фильма.