Как деревенская девушка стала звездой Голливуда 

Меган Фокс считается одной из самых востребованных актрис Голливуда. «Рамблер» расскажет, как девушка из провинциального города смогла добиться таких высот.
Меган Фокс родилась в небольшом городке Ок-Ридж, штат Теннесси. Девушка воспитывалась в строгости, и в результате это привело к частым паническим атакам Меган. Будущая актриса не любила учиться, поэтому от скуки она посещала театральный кружок и участвовала в конкурсе талантов, лелея мечту о Голливуде.
Окончив школу экстерном, Меган вместе с мамой переехала в Лос-Анджелес. Девушка почти сразу начала посещать различные кастинги. Ее дебют в кино состоялся в 2001 году в фильме «Солнечные каникулы» вместе с Мэри-Кейт и Эшли Олсен. После этого она снялась в эпизодах сериалов «Все лучшее в тебе» и «Два с половиной человека». А в 2004 году актриса получила постоянную роль в телесериале «Королева экрана», а также сыграла соперницу героини Линдси Лохан в полнометражном фильме «Звезда сцены».
По слухам, накопив денег, Меган сделала коррекцию формы носа и подбородка, контурную пластику губ и скул, изменила разрез глаз и увеличила грудь. Однако сама Фокс все предположения о ненатуральности своей красоты опровергает.
Настоящая известность к Меган Фокс пришла в 2007 году, когда она получила роль в фильме «Трансформеры». Актриса никогда не скрывала, что она попала в эту картину благодаря своим внешним данным. Эта роль принесла Меган мировую славу, которая вскружила ей голову и изменила ее характер не в лучшую сторону. В одном из интервью Фокс обозвала режиссера Стивена Спилберга Гитлером за непосильные нагрузки во время съемок. Из-за этого актрису отстранили от участия в третьей части фильма.
Меган Фокс до сих пор продолжает сниматься в кассовых проектах. Все свое свободное время она старается проводить с тремя детьми. Не так давно в СМИ сообщалось, что актриса сейчас находится на грани развода с Брайаном Остином Грином. Недавно Брайан в одном из подкастов подтвердил информацию о расставании после 10 лет брака с Меган.