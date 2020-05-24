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Почему красавец из фильма «Айвенго» остался один 

Александра Нечаева 3 часа назад
Почему красавец из фильма «Айвенго» остался один
Фото: Кадр из фильма “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”
Петерис Гаудиньш родился в семье врачей и вовсе не мечтал становиться актером. Он даже поступил в медицинский институт, но, быстро сообразив, что это не его путь, бросил учебу и поступил в Латвийскую консерваторию на театральный факультет. Карьера молодого и весьма симпатичного актера довольно быстро пошла в гору, а вот личную жизнь Петерис устраивать не спешил. О том, почему же любимец советских зрительниц так и остался один, рассказывает «Рамблер».
Петерис начал сниматься в кино и выступать на сцене еще во время учебы и был довольно известен. Но настоящую популярность (на территории Советского Союза в частности) ему принес фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», вышедший на экраны в 1982 году. Для зрителей (а особенно для зрительниц) исполнитель главной роли стал настоящим воплощением идеального мужчины. Отважный, смелый и чертовски красивый! Настоящая мечта любой женщины.
Поклонниц у Петериса всегда было много. Но актер ни разу не был женат. Он признавался, что, выбирая между семьей и карьерой, выбрал в свое время карьеру. Поскольку всегда считал, что удачно совмещать роль отца семейства и известного артиста практически невозможно. Поэтому сознательно выбрал одиночество. Правда, Петерис также отмечал, что никогда не был обделен женским вниманием, женщины сами искали встреч с ним, проявляли симпатию. Актер же, по его собственному признанию, всегда был старомоден и полагал, что первые шаги в отношениях должен делать мужчина.
Гаудиньш успешно снимался до начала 1990-х годов, а потом в его карьере случилась пауза. В 2003 году Петерис вновь вернулся на экраны и принял участие еще в 9 проектах. Сам актер убежден, что внешность стала одной из причин того, что его кинокарьера сложилась не слишком удачно: режиссеры видели его в образе однотипных красавцев и не предлагали серьезных драматических ролей.
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Актеры
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