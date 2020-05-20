Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам 

Смотрите видео и вспомните самые крутые трюки, на которые решился актёр Том Круз. Недавно стало известно, что ради съёмок нового фильма Том намерен отправиться в космический полёт. Фанатов актёра это не удивило, ведь Круз известен тем, что предпочитает сниматься даже в сложных и опасных сценах сам, не прибегая к помощи каскадёров. Ему уже не раз приходилось рисковать на съёмочной площадке, и ролик напомнит об этих эпизодах.
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