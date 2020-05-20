Как уругвайская актриса стала кумиром россиян 

Героиня видео — актриса Наталия Орейро. Исполнительница ролей в латиноамериканских сериалах стала так популярна в нашей стране, что многие считают её чуть ли не соотечественницей. Впрочем, сама Орейро такой всенародной любви рада и отвечает российским поклонникам взаимностью: она регулярно приезжает в России с концертами и охотно общается с фанатами. Смотрите видео и узнайте, как юная уругвайка стала кумиров россиян и как живёт 43-летняя звезда сегодня.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звезда «Игры престолов» отказалась сниматься обнажённой.