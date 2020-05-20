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Опасная Абелла — звезда взрослого кино 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Абелла Дейнджер родилась в Майами, в одном из самых жарких американских штатов Флориде. В девушке перемешалась еврейская и украинская кровь, и, вероятно, поэтому к нее такая притягательная внешность, которая сводит с ума мужчин по всему миру.
В детстве Абелла занималась бальными танцами, родители отдали ее на занятия с трех лет. Первые отношения с мужчиной у нее начались в 16 лет, а в своем первом фильме она снялась, когда ей исполнилось 18 — в 2014 году. Абелла участвовала в 8 сценах.
После съемок она переехала в Лос-Анджелес — столицу американской киноиндустрии. Сейчас на ее счету более 900 фильмов и миллионы поклонников во всем мире. Кстати, Абелла удостоена массы престижных наград за ударный труд в индустрии.
В галерее "Рамблера" — самые волнующие фото Абеллы Дейнджер.
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