Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Алексею Воробьеву удалось покорить США 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как Алексею Воробьеву удалось покорить США
Фото: @mr.alexsparrow
Сначала Алексей Воробьев прославился как певец, но вскоре ему стало тесно в мире музыки, и он попробовал построить актерскую карьеру. «Рамблер» расскажет, как Воробьеву удалось добиться успеха за рубежом.
В детстве Алексей хотел связать свое будущее с футболом, однако он выбрал музыку в качестве своей будущей профессии. Он поступил в музыкальное училище на вокальное отделение. Потом в его жизни были несколько песенных конкурсов, которые в конечном итоге привели его на Евровидение.
Свою карьеру в кинематографе Воробьев начал в 2006 году со съемок в телесериале «Мечты Алисы». Затем он получил роли в проектах «Глухарь. Приходи, Новый год!», «Классные мужики», «Треск», «Самоубийцы», «Деффчонки» и многих других. В 2014 году Алексей дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв короткометражный фильм «Папа». Картина получила приз за «Лучший короткий иностранный фильм» на американском фестивале Action On Film Festival.
Кадр из фильма «Космические войска»
Всю свою карьеру Алексей Воробьев пытался стать популярным в Америке как актер и певец. Он записал несколько песен на английском языке и снялся в фильмах «Горные огни», «Ватиканские записи» и сериале «Нереальный холостяк». Но настоящим успехом для Алексея Воробьевя стало участие в съемках американского комедийного сериала Netflix «Космические войска». В проекте также снялись Стив Карелл, Ноа Эммерих, Джон Малкович и многие другие.
@mr.alexsparrow
По сюжету, генерал Марк Нэйрд получил секретное задание подготовить солдат для высадки на Луну. Однако вскоре становится очевидно, что Нэйрд совершенно не подходит для такой работы. Алексей Воробьев исполнил роль кремлевского чиновника Юрия Телатовича, который наблюдает за тем, как американцы покоряют космос.
Премьера «Космических войск» состоится 29 мая.
Видео дня. Программы, которыми засматривались в 90-е
Комментарии
Актеры , Папа , Ватиканские записи , Горные огни , Стив Карелл , Джон Малкович , Алексей Воробьев , Администрация Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле стало причиной гибели Быкова
Что на самом деле стало причиной гибели Быкова
10 увлекательных минисериалов с хорошим сюжетом
10 увлекательных минисериалов с хорошим сюжетом
Отличные фильмы, выпущенные без помпы в 2020
Отличные фильмы, выпущенные без помпы в 2020
ТВ-программы, которыми засматривались в девяностые
ТВ-программы, которыми засматривались в девяностые
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
44:09
Как в «Балладу о солдате» попал безвестный Ивашов
Фильмы
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
26:15
За что Александр Демьяненко ненавидел Шурика
Актеры
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
13:10
Как сериал «Как я встретил вашу маму» стал хитом
Сериалы
Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам
10:14
Трюки, которые Том Круз не побоялся сделать сам
Актеры
Как уругвайская актриса стала кумиром россиян
03:30
Как уругвайская актриса стала кумиром россиян
Актеры
Какими были советские актеры в детстве
11:42
Какими были советские актеры в детстве
Актеры
Отличные фильмы, выпущенные без помпы в 2020
11:00
Отличные фильмы, выпущенные без помпы в 2020
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение