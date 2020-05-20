Как Алексею Воробьеву удалось покорить США 

Сначала Алексей Воробьев прославился как певец, но вскоре ему стало тесно в мире музыки, и он попробовал построить актерскую карьеру. «Рамблер» расскажет, как Воробьеву удалось добиться успеха за рубежом.

В детстве Алексей хотел связать свое будущее с футболом, однако он выбрал музыку в качестве своей будущей профессии. Он поступил в музыкальное училище на вокальное отделение. Потом в его жизни были несколько песенных конкурсов, которые в конечном итоге привели его на Евровидение.

Свою карьеру в кинематографе Воробьев начал в 2006 году со съемок в телесериале «Мечты Алисы». Затем он получил роли в проектах «Глухарь. Приходи, Новый год!», «Классные мужики», «Треск», «Самоубийцы», «Деффчонки» и многих других. В 2014 году Алексей дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв короткометражный фильм «Папа» . Картина получила приз за «Лучший короткий иностранный фильм» на американском фестивале Action On Film Festival.

Кадр из фильма «Космические войска»

@mr.alexsparrow

По сюжету, генерал Марк Нэйрд получил секретное задание подготовить солдат для высадки на Луну. Однако вскоре становится очевидно, что Нэйрд совершенно не подходит для такой работы. Алексей Воробьев исполнил роль кремлевского чиновника Юрия Телатовича, который наблюдает за тем, как американцы покоряют космос.

Премьера «Космических войск» состоится 29 мая.