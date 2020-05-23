Лучшие роли, которые исполнила Лариса Гузеева 

23 мая телеведущая и актриса театра и кино Лариса Гузеева отмечает свой день рождения. Сыграв в фильме «Жестокий романс» , Лариса вмиг стала популярной. Теперь Гузеева в передаче «Давай поженимся» помогает одиноким людям обрести любовь. К такому дню «Рамблер» сделал подборку лучших ролей актрисы.

«Жестокий романс»

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Действие картины разворачивается в вымышленном провинциальном городе Бряхимове. У дворянки-вдовы три взрослых дочери, она делает все, чтобы устроить их жизнь и выдать замуж за богатых и знатных мужчин. Гузеева сыграла младшую из дочерей, к которой оказались неравнодушны сразу несколько состоятельных господ.

«Соперницы»

Кадр из фильма «Соперницы»

По сюжету, спортсменка-байдарочница любит свое дело и посвящает ему все время. Однако на соревнованиях ей никак не удается подняться выше второго места. Героиня находит неожиданный способ, чтобы все же завоевать золотую медаль в гонке. Главную роль, конечно же, исполнила Лариса Гузеева.

«Семейный ужин»

Кадр из фильма «Семейный ужин»

Генеральская дочь, роль которой исполнила Гузеева, влюбилась в простого студента. Однако родители не одобрили новое увлечение девушки, и вскоре молодого человека отправили служить в одну из горячих точек. Влюбленные встречаются вновь спустя много лет, и у них есть всего один вечер, чтобы все обсудить и объясниться друг перед другом.