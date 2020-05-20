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Как мать и невеста делили Андрея Миронова 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Как мать и невеста делили Андрея Миронова
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Несмотря на славу любимца и любителя женщин, Андрей Миронов всю жизнь был предан только одной — своей матери.
Мария Миронова-Менакер родилась в 1911 году. Вскоре после ее рождения от дифтерита умер ее пятилетний брат. Вероятно, поэтому родители стали так сильно опекать дочь. Она была центром их вселенной и смыслом всей жизни, а когда выросла и сама стала матерью, таким же центром и смыслом для нее стал сын — Андрей Миронов.
О ее властном характере ходили легенды, а сын не раз признавался, что сделает все, чтобы не огорчать свою мать.
Так, первой женой Андрея Миронова едва не стала актриса Татьяна Егорова, но матери невеста не понравилась. Они познакомились на репетиции, Татьяна влюбилась моментально, Андрей отвечал взаимностью. Но мать была уверена, что девушке не хватает благородного происхождения и для сына она слишком проста. Миронов сомневался, мать по-прежнему настаивала на своем, пока Татьяна не потеряла ребенка. После этого Андрей решил согласиться с матерью. Пара распалась.
Кадр из фильма «Швейк во второй мировой войне»
Тем не менее всю жизнь Татьяна Егорова была убеждена, что его чувства к ней были эксклюзивными и они никогда не теряли той особой связи, которая между ними сложилась. Для нее Андрей Миронов был тем самым единственным мужчиной мечты. Позже о своей жизни и чувствах Татьяна Егорова написала в книге "Андрей Миронов и я".
После смерти Андрея Миронова две женщины, любившие его, сблизились, они могли часами разговаривать о нем, поддерживали друг друга и стали хорошими подругами. Кстати, Мария Миронова-Менакер поддержала решение Татьяны Егоровой уйти из театра. К тому же после выхода книги, в которой изрядно досталось ее коллегам, Татьяна нажила немало врагов, зато нашла поддержку у Марии Мироновой. Они были вместе, пока Мария Владимировна не ушла из жизни.
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Комментарии
Актеры , Мария Миронова , Татьяна Егорова , Андрей Миронов
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