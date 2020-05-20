Как мать и невеста делили Андрея Миронова 

Несмотря на славу любимца и любителя женщин, Андрей Миронов всю жизнь был предан только одной — своей матери.

Мария Миронова-Менакер родилась в 1911 году. Вскоре после ее рождения от дифтерита умер ее пятилетний брат. Вероятно, поэтому родители стали так сильно опекать дочь. Она была центром их вселенной и смыслом всей жизни, а когда выросла и сама стала матерью, таким же центром и смыслом для нее стал сын — Андрей Миронов.

О ее властном характере ходили легенды, а сын не раз признавался, что сделает все, чтобы не огорчать свою мать.

Так, первой женой Андрея Миронова едва не стала актриса Татьяна Егорова , но матери невеста не понравилась. Они познакомились на репетиции, Татьяна влюбилась моментально, Андрей отвечал взаимностью. Но мать была уверена, что девушке не хватает благородного происхождения и для сына она слишком проста. Миронов сомневался, мать по-прежнему настаивала на своем, пока Татьяна не потеряла ребенка. После этого Андрей решил согласиться с матерью. Пара распалась.

Кадр из фильма «Швейк во второй мировой войне»

Тем не менее всю жизнь Татьяна Егорова была убеждена, что его чувства к ней были эксклюзивными и они никогда не теряли той особой связи, которая между ними сложилась. Для нее Андрей Миронов был тем самым единственным мужчиной мечты. Позже о своей жизни и чувствах Татьяна Егорова написала в книге "Андрей Миронов и я".