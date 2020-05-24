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Почему Стриженова заменили на актера из провинции в фильме «Бег» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему Стриженова заменили на актера из провинции
Фото: Кадр из фильма "Бег"
Фильм "Бег" сняли по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Это была первая экранизация произведений писателя в советском кино. Одну из главных ролей, генерала Хлудова, сыграл еще неизвестный тогда Владислав Дворжецкий. Однако изначально на нее был утвержден Глеб Стриженов. "Рамблер" рассказывает, почему актера сняли с роли.
Глеб Стриженов уже начал сниматься в фильме. Однако через некоторое время роль генерала Хлудова отдали актеру из Омска Владиславу Дворжецкому. Это была его дебютная роль в кино.
Изначально Дворжецкий приехал на киностудию, чтобы пробоваться на роли контрразведчика Тихого и доцента Голубкова. Пробы он прошел слабо. Актер уехал в Омск и целый месяц ждал ответа.
"Я целый месяц маялся в Омске ожиданием и все на что-то надеялся. Наконец свершилось. Был вызван вторично", — рассказывал Дворжецкий.
Его и вправду позвали во второй раз. А все потому, что актер обладал интересной готической внешностью. По мнению режиссеров, он идеально подходил под описание генерала Хлудова. Кроме того, он хорошо сыграл пробную сцену сна генерала.
"Работа над ролью началась с невероятно сложной сцены в салоне поезда: Хлудов в бреду, его преследует призрак повешенного солдата, осмелившегося сказать Хлудову об его зверствах… Было ужасно страшно. Пережил и это. И потекли дни работы, изнурительной и радостной".
Поэтому было принято решение снять Глеба Стриженова с роли. Для актера это стало ударом: как его заменили на дебютанта из провинции.
Кстати, пьесу "Бег" запретил лично Сталин. Он назвал ее "антисоветским явлением". Премьера фильма состоялась только в 1970 году. Съемки проходили несмотря на запрет руководства. А консультантом режиссеров стала третья жена Михаила Булгакова — Елена.
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Комментарии 1
Актеры , Глеб Стриженов , Владислав Дворжецкий , Михаил Булгаков
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