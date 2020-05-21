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Порноактеры рассказали об особенностях съемок во время пандемии 

Рамблер 1 час назад
Порноактеры рассказали о съемках на карантине
Фото: depositphotos.com
Порноактеры поделились своими историями о том, как изменились их условия работы на карантине. В интервью с журналом Vice актеры и актрисы рассказали об особенностях съемок фильма для взрослых, который был полностью сделал уже во время карантина.
Продюсер Эрика Ласт срежиссировала документальную ленту "Секс и любовь во время карантина" (Sex and Love in the Time of Quarantine). В фильме было задействовано шесть актеров, из них две пары — гетеросексуальные.
В своей работе Ласт собирается показать не только сам секс, но и то, как люди проводят время во время карантина. Помимо сцен секса, присутствующих в любом порно, режиссер хочет показать и другие активности: непристойные разговоры и игры, прогулки.
Как рассказала пара, известная в Сети под ником MySweetApple, несмотря на пандемию, они отлично проводят время дома. А их сексуальная активность в кадре и за кадром не изменилась.
Также актер порно Кеннет Плэй рассказал, что ему впервые пришлось участвовать в съемках без своей постоянной партнерши из-за того, что он вынужден находиться на карантине дома в одиночестве.
Ранее "Рамблер" писал, что составлен рейтинг самых горячих фильмов всех времен.
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