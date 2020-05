Порноактеры рассказали о съемках на карантине

Порноактеры поделились своими историями о том, как изменились их условия работы на карантине. В интервью с журналом Vice актеры и актрисы рассказали об особенностях съемок фильма для взрослых, который был полностью сделал уже во время карантина.

Продюсер Эрика Ласт срежиссировала документальную ленту "Секс и любовь во время карантина" (Sex and Love in the Time of Quarantine). В фильме было задействовано шесть актеров, из них две пары — гетеросексуальные.

В своей работе Ласт собирается показать не только сам секс, но и то, как люди проводят время во время карантина. Помимо сцен секса, присутствующих в любом порно, режиссер хочет показать и другие активности: непристойные разговоры и игры, прогулки.

Как рассказала пара, известная в Сети под ником MySweetApple, несмотря на пандемию, они отлично проводят время дома. А их сексуальная активность в кадре и за кадром не изменилась.

Также актер порно Кеннет Плэй рассказал, что ему впервые пришлось участвовать в съемках без своей постоянной партнерши из-за того, что он вынужден находиться на карантине дома в одиночестве.