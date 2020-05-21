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Почему карьера Натальи Варлей пошла не по плану 

Елена Красовская 7 часов назад
Героиня видео — актриса Наталья Варлей. Наталья вовсе не планировала становиться актрисой, она собиралась посвятить жизнь цирку. Но после колоссального успеха комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) актрисе не оставалось ничего другого, как сделать выбор в пользу кинокарьеры. Закрепил успех начинающей Варлей фильм «Вий», и всем показалось, что зажглась новая звезда, которая будет блистать беспрерывно. Однако роли на Наталью не посыпались, многие годы ей приходилось перебиваться эпизодами. Почему режиссёры не приглашали Наталью и что она сама думает о кинокарьере, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, стала ли роль Маргариты роковой в судьбах актрис, сыгравших её.
Актеры , Видео , Вий , Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика , Леонид Гайдай , Наталья Варлей
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