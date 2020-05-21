Чем знаменита Лена Штепсель 

Сейчас Лена Штепсель — популярная модель, инфлюенсер и блогер, она живет в Лрс-Анджелесе, успевает много тренироваться, сниматься в фильмах для взрослых и развивать собственный Youtube-канал и соцсети.

В яркую девушку со звучным псевдонимом Lena The Plug (на русский язык можно перевести как Лена Штепсель) невозможно не влюбиться с первого взгляда. Эффектная брюнетка обрела известность и славу в Instagram, сейчас у нее 3,5 миллиона подписчиков, которые с восторгом встречают каждую публикацию девушки. Первый миллион поклонников Лена собрала, просто пообещав опубликовать домашнее видео с собой в главной роли. Всем хотелось посмотреть, как Лена делает это, цель была достигнута довольно быстро. Обещание девушка сдержала. После этого ее заметили крупные компании, Лена стала зарабатывать на рекламных контрактах.

В галерее "Рамблера" — самые живописные фотографии со звездой.