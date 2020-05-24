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Как Гафт чуть не задушил Яковлеву на съемках «Чародеев» 

Мария Сергеева 1 час назад
«Чародеи»: как Гафт чуть не задушил Яковлеву
Фото: Кадр из фильма "Чародеи"
Актерское мастерство проявляется не только в умении талантливо воплотить образ какого-либо персонажа, но и в способности сохранять свой профессионализм до конца. Так, например, в картине "Неоконченная повесть" Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая справились со своей неприязнью друг к другу, блестяще показав мелодраматические эпизоды. Нечто подобное происходило между Валентином Гафтом и Александрой Яковлевой. О том, как дело чуть не дошло до крайности — в материале "Рамблера".
На роль Алены Саниной пробовались: Елена Цыплакова, Елена Проклова и Ирина Алферова, но режиссер Константин Бромберг остановил свой выбор на Яковлевой, покорившей постановщика наличием некой "чертовщинки".
Гафт, будучи перфекционистом, таким выбором был не доволен: актриса гримировалась несколько часов, постоянно опаздывала и упрекала осветителей за "неправильно" выставленный свет. Кроме того, раздражала актера неспособность Яковлевой запомнить весь текст. Когда артистка в очередной раз перепутала реплики, то Гафт набросился на нее прямо во время сцены и, не выходя из образа Сатанеева, начал душить.
После Валентин Иосифович отказывался работать с актрисой. Режиссер еле-еле уговорил его остаться, пообещав, что остальные сцены будут сниматься без Яковлевой. Так, монолог любви в исполнении Сатанеева адресовался второму режиссеру Юлии Константиновой.
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Комментарии
Актеры , Неоконченная повесть , Чародеи , Неправильно , Валентин Гафт , Сергей Бондарчук , Константин Бромберг , Александра Яковлева , Ирина Алферова , Элина Быстрицкая , Елена Проклова , Елена Цыплакова
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