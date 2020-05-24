«Чародеи»: как Гафт чуть не задушил Яковлеву

Гафт, будучи перфекционистом, таким выбором был не доволен: актриса гримировалась несколько часов, постоянно опаздывала и упрекала осветителей за "неправильно" выставленный свет. Кроме того, раздражала актера неспособность Яковлевой запомнить весь текст. Когда артистка в очередной раз перепутала реплики, то Гафт набросился на нее прямо во время сцены и, не выходя из образа Сатанеева, начал душить.

После Валентин Иосифович отказывался работать с актрисой. Режиссер еле-еле уговорил его остаться, пообещав, что остальные сцены будут сниматься без Яковлевой. Так, монолог любви в исполнении Сатанеева адресовался второму режиссеру Юлии Константиновой.