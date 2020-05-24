Почему никто не хотел работать с Вайноной Райдер

Долгие годы поклонники не понимали, куда пропала Вайнона Райдер. «Рамблер» расскажет о том, что стало с актрисой и о ее триумфальном возвращении.
В начале 90-х Вайнона Райдер была на пике своей популярности. Она снималась в таких фильмах как «Эдвард руки-ножницы», «Смертельное влечение» и многих других. Вайноне предлагали роли в фильмах Мартина Скорсезе и Вуди Аллена. Однако все изменилось 12 декабря 2001 года, когда актриса обвинили в краже товаров из магазина Беверли-Хиллз на сумму в 5560 долларов.
Многие поклонники Вайноны были в замешательстве. Зачем известной голливудской актрисе красть вещи, которые она может сама себе позволить? Райдер не стала делать каких-либо заявлений по этому поводу. Психологи предположили, что ее поведение было вызвано клинической депрессией, от которой актриса страдала последние годы.
Вайнона Райдер была приговорена к трем годам условного лишения свободы, 480 часам общественных работ, к штрафу в 9700 долларов штрафа и компенсации магазину в 6355 долларов, из которого были украдены вещи.
Актриса вновь завоевала признание зрителей лишь в 2010 году, сыграв в фильме Даррена Аранофски «Черный лебедь». А закрепила свое возвращение ролью в популярном сериале Netflix «Очень странные дела». Этот проект вернул Вайнону Райдер не только на экраны, но и в круг номинантов. Актриса была номинирована на премию «Золотой глобус», SAG Award и множество других наград.