Как Татьяна Друбич из кино ушла в медицину 

Героиня видео — актриса Татьяна Друбич. Первая же крупная роль принесла Татьяне славу: в подростковой картине «Сто дней после детства» она сыграла главную героиню, будучи ещё 15-летней школьницей. Но этот фильм подарил юной актрисе не только любовь зрителей, но и любовь режиссёра Сергея Соловьёва, который позже стал её мужем. Почему изначально Соловьёв был против утверждения Друбич на роль? Почему Татьяна начала работать в поликлинике? Почему она отказала Сергею Бондарчуку? Любопытные факты об актрисе — в ролике.
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