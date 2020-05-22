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Российскую звезду кино 90-х рак убил в 31 год 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает об актрисе Марии Зубаревой, которая блистала в кино и на телевидении в девяностые. Первую славу Марии принёс фильм «Мордашка» (1990), но всенародную любовь она завоевала, начав сниматься в одном из первых отечественных сериалов «Мелочи жизни». Увы, завершить работу над ним Мария не смогла — она скончалась в 1993 году, не дожив до 32-летия. Как складывалась личная жизнь артистки и почему она ушла из жизни так рано, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как мать и невеста делили Андрея Миронова.
Актеры , Видео , Мария Зубарева , Андрей Миронов
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