Как изменились актеры фильма «Гардемарины, вперед!» 

Светлана Дружинина вовсю готовится к выходу новой, четвертой части фильма «Гардемарины». В главных ролях все те же любимчики, основной костяк: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров. Но как годы изменили актеров! Ведь с момента первого фильма прошло 33 года!
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«Гардемарины вперед!» вызвал у зрителей бурную реакцию. Затем последовали «Виват Гардемарины!». И в 92 году вышла третья часть «Гардемарины — ІІІ». И вот после После 23-летнего затишья стало известно, что с 2015 ведутся съёмки четвёртой части, выход которой назначен на 2019 год….
Правда из-за проблем с финансированием дата показа уже несколько раз переносилась. Сейчас дата выхода намечена на 2020 год.
Съемки проходили в Крыму и в красивейших усадьбах Москвы и подмосковья, а также в Петергофе.
В новой части появится даже воскресший Де Брильи — Михаил Боярский. Но каким образом он воскрес, режиссёр пока держит в секрете.
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В новой части появятся и полюбившаяся героиня Софья — Ольга Машная.
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Снова мы увидим любвную линию Фике (Кристина Орбакайте) и князя Оленина (Михаил Мамаев). Кристина Орбакайте выступит в роли царицы Екатерины, по которой многие запомнили её во второй части….
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В центре сюжета — одна из баталий Русско-турецкой войны (1787-1791 гг.), а главные герои — дети гардемаринов. Появится и много новых актеров: Анастасия Макеева, Александр Лазарев-младший, Эвклид Кюрдзидис, Ника Вздорик и другие. А вот Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова мы не увидим. С ними у режиссера после съемок отношения не сложились. Фото: социальные сети