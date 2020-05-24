Как изменились актеры фильма «Гардемарины, вперед!» 

New Magazine

«Гардемарины вперед!» вызвал у зрителей бурную реакцию. Затем последовали «Виват Гардемарины!». И в 92 году вышла третья часть «Гардемарины — ІІІ». И вот после После 23-летнего затишья стало известно, что с 2015 ведутся съёмки четвёртой части, выход которой назначен на 2019 год….

Правда из-за проблем с финансированием дата показа уже несколько раз переносилась. Сейчас дата выхода намечена на 2020 год.

Съемки проходили в Крыму и в красивейших усадьбах Москвы и подмосковья, а также в Петергофе.

В новой части появится даже воскресший Де Брильи — Михаил Боярский . Но каким образом он воскрес, режиссёр пока держит в секрете.

New Magazine

В новой части появятся и полюбившаяся героиня Софья — Ольга Машная

New Magazine

Снова мы увидим любвную линию Фике ( Кристина Орбакайте ) и князя Оленина (Михаил Мамаев). Кристина Орбакайте выступит в роли царицы Екатерины, по которой многие запомнили её во второй части….