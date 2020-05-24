Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как изменились актеры фильма «Гардемарины, вперед!» 

New Magazine 39 минут назад
Как изменились актеры фильма «Гардемарины, вперед!»
Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед""
Светлана Дружинина вовсю готовится к выходу новой, четвертой части фильма «Гардемарины». В главных ролях все те же любимчики, основной костяк: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров. Но как годы изменили актеров! Ведь с момента первого фильма прошло 33 года!
New Magazine
«Гардемарины вперед!» вызвал у зрителей бурную реакцию. Затем последовали «Виват Гардемарины!». И в 92 году вышла третья часть «Гардемарины — ІІІ». И вот после После 23-летнего затишья стало известно, что с 2015 ведутся съёмки четвёртой части, выход которой назначен на 2019 год….
Правда из-за проблем с финансированием дата показа уже несколько раз переносилась. Сейчас дата выхода намечена на 2020 год.
Съемки проходили в Крыму и в красивейших усадьбах Москвы и подмосковья, а также в Петергофе.
В новой части появится даже воскресший Де Брильи — Михаил Боярский. Но каким образом он воскрес, режиссёр пока держит в секрете.
New Magazine
В новой части появятся и полюбившаяся героиня Софья — Ольга Машная.
New Magazine
Снова мы увидим любвную линию Фике (Кристина Орбакайте) и князя Оленина (Михаил Мамаев). Кристина Орбакайте выступит в роли царицы Екатерины, по которой многие запомнили её во второй части….
New Magazine
В центре сюжета — одна из баталий Русско-турецкой войны (1787-1791 гг.), а главные герои — дети гардемаринов. Появится и много новых актеров: Анастасия Макеева, Александр Лазарев-младший, Эвклид Кюрдзидис, Ника Вздорик и другие. А вот Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова мы не увидим. С ними у режиссера после съемок отношения не сложились. Фото: социальные сети
Видео дня. Где сейчас «ефрейтор Збруев»
New Magazine: последние новости
Live-марафон «Вместе с музеем» Live-марафон «Вместе с музеем» Екатерине Гусевой было жутко в Несвижском замке Екатерине Гусевой было жутко в Несвижском замке Пенелопа Крус и Ана де Армас снялись вместе Пенелопа Крус и Ана де Армас снялись вместе
Комментарии
Актеры , Александр Домогаров , Александр Лазарев , Сергей Жигунов , Владимир Шевельков , Кристина Орбакайте , Светлана Дружинина , Михаил Боярский , Ольга Машная , Эвклид Кюрдзидис , Дмитрий Харатьян , Михаил Мамаев , Анастасия Макеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сложилась судьба детей и внуков Полищук
Как сложилась судьба детей и внуков Полищук
Что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби»
Что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби»
«Чародеи»: как Гафт чуть не задушил Яковлеву
«Чародеи»: как Гафт чуть не задушил Яковлеву
В Сети составили список жутких советских мультиков
В Сети составили список жутких советских мультиков
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Долгожданные сиквелы, которые не разочаровали
09:04
Долгожданные сиквелы, которые не разочаровали
Фильмы
Самые спорные фильма прошлого года
12:42
Самые спорные фильма прошлого года
Фильмы
Почему не стала звездой актриса из «Назад в будущее»
05:25
Почему не стала звездой актриса из «Назад в будущее»
Актеры Фильмы
Факты о советском Холмсе, которые мало кто знает
03:09
Факты о советском Холмсе, которые мало кто знает
Фильмы
Российскую звезду кино 90-х рак убил в 31 год
03:04
Российскую звезду кино 90-х рак убил в 31 год
Актеры
Как Татьяна Друбич из кино ушла в медицину
26:12
Как Татьяна Друбич из кино ушла в медицину
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение