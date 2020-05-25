Как спортсмен-фехтовальщик стал советский кинозвездой 

Герой видео — актёр Владимир Балон, звёздной ролью для которого стал малоприятный, но не лишённый талантов гвардеец кардинала де Жюссак в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978). Между тем, в фильмографии артиста три десятка ролей, а во многих лентах он был постановщиком трюков: Владимир профессионально занимался фехтованием и был тренером по этому виду спорта. Как попал Балон в кино и как складывалась его личная жизнь, расскажет ролик.
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