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Советские актеры, с трудом переносившие друг друга 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает об актёрах, сыгравших закадычных друзей или влюблённых, которые в реальности с трудом переносили друг друга. Так, на съёмках картины «Неоконченная повесть» (1955) не ладили Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. Во время работы над фильмом «Место встречи изменить нельзя» (1979) сложно складывались отношения между Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным. А когда Леонид Гайдай делал комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), он всерьёз поссорился с Евгением Моргуновым. Как удавалось работать киношникам в таких условиях? Ролик раскрывает кинематографические секреты.
Ранее «Рамблер» вспомнил лучшие роли, которые исполнила Лариса Гузеева.
Актеры , Видео , Фильмы , Неоконченная повесть , Место встречи изменить нельзя , Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика , Владимир Конкин , Сергей Бондарчук , Евгений Моргунов , Леонид Гайдай , Элина Быстрицкая , Лариса Гузеева
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