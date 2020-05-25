Советские актеры, с трудом переносившие друг друга 

Видео рассказывает об актёрах, сыгравших закадычных друзей или влюблённых, которые в реальности с трудом переносили друг друга. Так, на съёмках картины «Неоконченная повесть» (1955) не ладили Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. Во время работы над фильмом «Место встречи изменить нельзя» (1979) сложно складывались отношения между Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным. А когда Леонид Гайдай делал комедию «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), он всерьёз поссорился с Евгением Моргуновым. Как удавалось работать киношникам в таких условиях? Ролик раскрывает кинематографические секреты.
Ранее «Рамблер» вспомнил лучшие роли, которые исполнила Лариса Гузеева.