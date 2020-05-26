8 российских актеров, которые сыграли геев 

Александр Лыков. «Ты у меня одна» Часто зрители отождествляют актеров с их героями. Например, если сыграл гомосексуала, то и в жизни, возможно, имеет такие склонности. Однако, это далеко не так

В 1993 году на киноэкраны вышел фильм Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». Эпизодическую роль гея-проститутки Вовы сыграл тогда еще не известный артист Александр Лыков. Это его герою принадлежит фраза, которая потом ушла, что называется, в народ: «Я тебе что, соска рублевая?!» Однажды, спустя годы после выхода этого фильма, ставший уж популярным актер чуть не пострадал из-за своей роли.

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— На кинофестивале в Домбае попал в самую что ни на есть настоящую «малину», — вспоминает Лыков. — Сидим в кабаке, анекдоты травим. Приглашают за один столик, за другой… В конце концов, оказались в чужом гостиничном номере. А там — братки. Взгляды — как у зверьков, кое-кто спит обдолбанный. «Вот, — думаю, — попал!» А они мне: «Пить будешь?» Один из братков приклеился, стал так нежно меня по коленке гладить: «Ах, какой красавчик…» Выручил артист Володя Долинский. Он тертый парень, в свое время срок оттянул. Сразу врубился, что меня надо выручать. Если бы не он, не знаю, чем бы все это закончилось.

Семейное положение: Жена — Алла Лыкова, директор мужа. Дочь — Екатерина и сын — Матвей.

Кинокартина «Смеситель» вышла на экраны в 2002 году. Герои Гоши Куценко (фотограф Глеб) и Павла Деревянко (Куценко называет его ласково: «Зайка моя») играют возлюбленных.

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— Думаю, сыграть сегодня гея вряд ли бы согласился, — рассуждает Павел Деревянко. — У меня был некий подобный опыт в фильме «Смеситель». Странная такая работа, я сыграл беременного юношу. Настоящий сюр. Но тогда я был под впечатлением от фильма «Полное затмение», где Леонардо Ди Каприо сыграл гея — поэта Артюра Рембо. Я понял, что нужно расширять актерские рамки. Но мне было очень некомфортно после, я долгое время очень стеснялся этой своей работы. Сейчас уже попросту забыл об этом.

Семейное положение: Гражданская жена — Дарья. Имеют двух дочерей.

Три года назад артист Максим Матвеев вышел на сцену театра-студии Олега Табакова в главной роли спектакля «Кинастон» по пьесе американского драматурга Джеффри Хэтчера. Это история об актере-гомосексуале, который исполняет женские роли.

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— Я для себя решил, что Кинастон не мальчик и не девочка, он — ребенок. Ведь дети в начальном состоянии бесполые, не определившиеся, — рассказывает Матвеев. — Он просто играет женщин на сцене. Главное — не сманерничать, в пошлость не уйти. Мне кажется, в каждом мужчине есть и женская природа. Надо провести физическую работу над собой, оттачивать каждый жест. Помогают и наблюдения за другими актрисами, что-то у кого-то подворовываешь.

Семейное положение: Жена — актриса Елизавета Боярская . В браке родились двое сыновей.

Актер Леонид Барац известен своей ролью радиоведущего Леши в фильмах и спектаклях театра «Квартет И» (например, «День выборов» или «День радио»). «Попахивает унисексиком», — говорят про его героя.

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— Я не гомофоб, — с улыбкой говорит о своей роли Барац. — Если актер придерживается позиции, — нет, не буду играть человека нетрадиционной ориентации, похоже, у него проблемы какие-то. Потому что если ты артист и тебе предлагают сыграть что-то характерное, то, конечно, ты с удовольствием это сделаешь. У меня есть друзья-гомосексуалисты. Я отношусь с пониманием к их выбору. Не то чтобы я был внутри этой тусовки, но… Безобразное отношение к этому — признак ущербности общества. Я с удовольствием играю свою роль. Но, предваряя ваш вопрос, отвечу: «Я — нет!»

Семейное положение: Разведен. От первого брака имеет двух дочерей.

Известный актер и певец Алексей Воробьев, который сейчас чаще проживает в Америке, снялся во втором сезоне известного американского сериала «Нереально». Воробьев сыграл конкурсанта шоу для знакомств. По сюжету его герой — бывший наркоман и танцовщик, мечтающий найти свою любовь. Примечательно, что известному артисту пришлось поцеловаться с мужчиной на съемочной площадке.

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— Да, мне хватило яиц сыграть настоящую драму звезды мирового балета — алкоголика, наркомана, бисексуала в крутом американском проекте, — с гордостью говорит о своей роли Алексей. — Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет.

Специально для этой роли актеру пришлось не только сменить цвет волос, но и похудеть на семь килограммов.

Семейное положение:Холост.

Художник по костюмам Санча из сериала «Оттепель» в исполнении Евгения Волоцкого в одном из эпизодов разговора со своим товарищем Русланом ( Виктор Хориняк ) обнимает и целует друга. В результате, был избит, а позже об его ориентации узнали многие. Ведь действие происходит в 1960-е, когда в стране существовала уголовная статья №121 за мужеложство.

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Режиссер сериала Валерий Тодоровский признается, что Санча — один из его любимых героев.

— Я не думаю, что здесь есть хоть какая-то пропаганда чего-то, — говорит Тодоровский. — Это отдельно взятая история отдельно взятого человека, который жил в стране, в которой ему приходилось быть в глубочайшем подполье. История, как он попался на этом и ее последствия… Я к этому относился абсолютно нормально, потому что я знаю точно, что эти люди (гомосексуалы) — очень значительная часть нашей жизни, они рядом с нами. И историю Санчи я изначально планировал как историю гея… Он у нас, кстати, и художник по костюмам, человек из этого мира. И он там говорит, что хочет уехать из страны, хочет за «стенку», туда, и обсуждает побег Нуриева. То есть, он для меня — знак нашей жизни.

Семейное положение: Жена — Ксения, сын — Артем.

В сериале «Восьмидесятые» актер Егор Корешков сыграл комсомольского активиста Стаса Тихоновича. Он ухаживает за девушками, пытается показаться этаким мачо. Но, когда дело доходит до постели, сознается, что любит мужчин, правда, ото всех это тщательно скрывает. Потому что, опять же, уголовная статья и всеобщее осуждение.

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— Я изучил много изданий того времени, выбрал позы, жесты, учился по картинкам, — признается Егор. — Искал в интернете какие-то слова, характерные для 1980-х: зыко, базко, чепато, лыбиться, зырить… Предложил режиссеру Феде Стукову фразу «Я тебя умоляю», которая стала коронной у Стаса. Иногда я употреблял ее так часто, что Федя просил не перебарщивать.

Семейное положение: Холост. Был помолвлен с актрисой Юлией Хлыниной

Павел Воля. «Служебный роман. Наше время»

В картине «Служебный роман. Наше время» комедийный актер, а по образованию — учитель русского языка и литературы, Павел Воля сыграл роль секретаря Вадика, человека, явно, с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Когда-то в фильме Рязанова «Служебный роман» эту роль — секретаршу Верочку — сыграла Лия Ахеджакова

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— Для этой работы я не стригся около года, — рассказывает Павел. — Раньше у меня не было таких длинных волос. Сегодня веселых длинноволосых парней в офисах предостаточно! И это только кажется, что главные — Калугины и Самохваловы. На самом деле всеми телодвижениями в офисе рулят такие люди, как Верочка и Вадик. А стол секретаря — самый важный плацдарм для принятия любых решений. Меня спрашивают: кто ваш герой — метросексуал или гомосексуал? Скажу так: с ориентацией у Вадика действительно непросто. Но надо посмотреть фильм, чтобы все стало понятно. Мой герой — модный парень. В жизни я не уделяю внимания брендам. Не смогу определить, какой марки одежда на собеседнике. Мне кажется, для мужчины главное, чтобы в зеркале он не вызывал отвращения у самого себя.

Семейное положение: Женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. Воспитывают сына Роберта и дочь Софию.