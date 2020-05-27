Как выглядит радистка Кэт через полвека после роли 

Героиня видео — актриса Екатерина Градова, которая узнала, что такое всесоюзная слава, когда сыграла радистку Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973). Правда, после в жизни Екатерины столь же громких работ больше не было, а в девяностые она и вовсе распрощалась с кинематографом. Чем занимается Градова сегодня и как выглядит актриса, порой становится известно из сообщений её дочери, актрисы Марии Мироновой. Недавно Мария показала и новый снимок матери.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Стриженова заменили на актера из провинции в фильме «Бег».