Актеры, которых уволили во время съемок 

Подбор актеров — долгий и сложный процесс, в котором участвует вся съемочная группа. Особенно тяжело режиссерам даются решения о том, кто будет играть главные роли в фильмах. Иногда актер может играть хорошо и идеально подходить на роль, но его репутация и скверный характер не позволяют его взять. Тогда создатели фильма идут на риск, но он не всегда остается оправданным. "Рамблер" собрал актеров, которых уволили посреди съемок.

Роберт Дауни-Младший

Дауни-Младший должен был сыграть одну из главных ролей в фильме "Гравитация" . Однако спустя несколько дней работы режиссеры поняли, что не стоило брать актера в такой фильм. "Роберт — фантастический актер, но технологические аспекты «Гравитации» станут большим препятствием для его манеры игры", — заявили создатели фильма. В итоге его заменили на Джорджа Клуни

Актрису взяли на главную роль в фильме "Ромео+Джульетта", но потом заменили на другую девушку. Фильм вышел в 1996 году и тогда исполнителю главной мужской роли Леонардо Ди Каприо был 21 год, а юной Портман едва исполнилось 14. Актриса отыграла несколько сцен, пока режиссер не заметил, что маленькая девочка со взрослым парнем в кадре не смотрятся. Так, Натали Портман уволили и взяли вместо нее Клэр Дэйнс