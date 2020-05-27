Актеры, которых уволили во время съемок 

Подбор актеров — долгий и сложный процесс, в котором участвует вся съемочная группа. Особенно тяжело режиссерам даются решения о том, кто будет играть главные роли в фильмах. Иногда актер может играть хорошо и идеально подходить на роль, но его репутация и скверный характер не позволяют его взять. Тогда создатели фильма идут на риск, но он не всегда остается оправданным. "Рамблер" собрал актеров, которых уволили посреди съемок.
Роберт Дауни-Младший
Дауни-Младший должен был сыграть одну из главных ролей в фильме "Гравитация". Однако спустя несколько дней работы режиссеры поняли, что не стоило брать актера в такой фильм. "Роберт — фантастический актер, но технологические аспекты «Гравитации» станут большим препятствием для его манеры игры", — заявили создатели фильма. В итоге его заменили на Джорджа Клуни.
Актрису взяли на главную роль в фильме "Ромео+Джульетта", но потом заменили на другую девушку. Фильм вышел в 1996 году и тогда исполнителю главной мужской роли Леонардо Ди Каприо был 21 год, а юной Портман едва исполнилось 14. Актриса отыграла несколько сцен, пока режиссер не заметил, что маленькая девочка со взрослым парнем в кадре не смотрятся. Так, Натали Портман уволили и взяли вместо нее Клэр Дэйнс.
Актриса должна была играть в фильме Финчера "Комната страха" и даже успела отработать несколько смен, но на съемках "Гулен Ружа" она повредила колено. Это сделало дальнейшие съемки невозможными. Режиссер так сильно расстроился, что его любимая актриса не сможет сыграть, что хотел закрывать фильм или ждать восстановления Кидман, но продюсеры решили заменить ее на Джоди Фостер. Неизвестно, как на эту идею отреагировал Финчер, но в итоге ему пришлось снимать другую актрису.