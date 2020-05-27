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«Цирк»: как Орлова получила ожоги 3-й степени 

Мария Сергеева 2 часа назад
Во время съемок музыкальной комедии Григория Александрова "Цирк" исполнительницу роли Марион Диксон в сценах с трюками была задействована каскадерша Вера Буслаева, например, когда снимался номер "Из пушки на Луну". Но в части эпизода появилась и Любовь Орлова, для которой работа над картиной закончилась ожогами 3-й степени. О том, каким образом такое случилось — в материале "Рамблера".
Кадр из фильма "Цирк"
Для съемок изготовили стеклянную площадку на жерле пушки, в которой находился прожектор. Из-за того, что для каждого эпизода делалось несколько дублей, то к концу площадка заметно накалилась от света. Место стало напоминать сковородку на огне, однако актриса не остановилась и завершила сцену с танцем и песней. В результате, когда прозвучала команда "снято", Орловой тут же вызвали скорую помощь. Выяснилось, что она получила ожоги 3-й степени.
Из самой пушки вылетала уже Буслаева, о чем актриса сожалела, поскольку стремилась сама выполнять опасные трюки. Съемочная группа, впрочем, не позволила Орловой так рисковать своей жизнью.
Комментарии
Актеры , Видео , Цирк , Григорий Александров , Любовь Орлова
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