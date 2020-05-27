Ефремов заявил, что артисты стали дармоедами

Актер Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов и сотрудников театров в дармоедов из-за коронавируса. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о влиянии пандемии, в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — сказал Ефремов.

Артист также добавил, что завидует футболистам, которые смогут «продолжать зарабатывать на хлеб», играя при пустых трибунах. «А нам без зрителя не прожить», — заключил Ефремов.

Ранее в мае Михаил Ефремов пожаловался на то, что из-за пандемии коронавируса лишился возможности употреблять спиртное как прежде. В марте актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт рейса из Санкт-Петербурга в Ригу.